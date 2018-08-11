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"صحة الإسكندرية" تجرى الكشف الطبى على 1645 مريضا بقافلة علاجية بالعجمى

السبت، 11 أغسطس 2018 10:07 ص
"صحة الإسكندرية" تجرى الكشف الطبى على 1645 مريضا بقافلة علاجية بالعجمى القافلة الطبية
الإسكندرية ـ جاكلين منير
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نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قافلة طبية علاجية بوحدة العجمي البحرية، وتضمنت عيادات الباطنة وعيادة النساء وعيادات الأطفال والرمد والعظام  وعيادة جراحة وعيادة جلدية وعيادة أسنان، بالإضافة إلى معمل للدم ومعمل الطفيليات ومسح فيروس سي وعمل موجات صوتية وصيدلية لصرف العلاج مجانا.

 

وتم خلال القافلة الكشف علي عدد 1645مريضا وصرف العلاج المجاني اللازم لهم، وإجراء تحليل دم علي عدد 155 حالة، وتحليل الطفيليات لعدد 68 حالة، وتحويل عدد 41 حالة لمستشفيات الإحالة لعمل اللازم لهم، وتم عمل ندوات تثقيفية لعدد 679  منهم.

 

يأتى ذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بتسيير القوافل الطبية العلاجيهة للكشف وصرف العلاج بالمجان.


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