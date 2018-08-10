video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

10 معلومات قانونية عن حقوق الزوجة والأطفال فى الزواج العرفى.. تعرف عليها

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:00 ص
10 معلومات قانونية عن حقوق الزوجة والأطفال فى الزواج العرفى.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

يرصد "اليوم السابع" 10 معلومات قانونية عن حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على الزواج العرفى المطالب بها أمام محاكم الأسرة وفق قانون الأحوال الشخصية.

 

 1-محكمة الأسرة تحكم  بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج العرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش»

2- فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.

3- القرائن لإثبات النسب لأطفال الزواج العرفى تشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس_ الواتس_ الفيبر) والتى تدل على زواجهما.

4- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.

5- وجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى.

6-يمكن الحكم  للأم بمجرد تسجيل طفلها بنفقة شهرية له.

 7-يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا لو طعن الزوج في العقد وأثبت أنه غير صحيح.

8- يمكن إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

9-تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى

10-لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زواج التصادق بمصر.. 149 ألف حالة زيجة عرفية موثقة خلال 2017.. بينهم 124 ألف "آنسة" و 3555 مطلقة ارتبطن من رجال لم يسبق لهم الزواج.. الإحصاء يكشف: 101 ألف امرأة "يتصادقن" فى عمر 18 عاما.. و36 فتاة فضلن كبار السن

تعرف على تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها بعد زواجها عرفيا بالهرم

حبس عامل قتل شقيقته لاكتشافه زواجها عرفيًا بالهرم

محكمه الاسره

اخبار الحوادث

اطفال الزواج العرفى

الزواج العرفى

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة