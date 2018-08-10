مقاتلات التحالف تدمر مخزن سلاح تابعا للحوثيين فى الحديدة

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دمرت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، مخزن سلاح تابعا لميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر يمنية وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت مخزنا للسلاح تابعا لميليشيات الحوثى فى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة؛ ما أسفر عن تدميره وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة.

وتتكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة فى صفوفها، منذ بدأت قوات المقاومة المشتركة حملتها على جبهة الساحل الغربى بدعم قوات التحالف العربى.

وكانت مصادر يمنية، أعلنت مقتل 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين فى قصف عشوائى لميليشيات الحوثى، على مناطق سكنية فى قرية المنظر جنوبى مدينة الحديدة، خلال اليومين الماضيين.