مبادرة حماية المستهلك "أسبوع فى حب الوطن "لحل شكاوى المواطنين× 6 معلومات

كتب مدحت وهبة

يبدأ جهاز حماية المستهلك غدا السبت، تنفيذ مبادرة وطنية تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة والذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن مبادرة جهاز حماية المستهلك لحل مشاكل المواطنين فى نقاط محددة.

١- يبدأ جهاز حماية المستهلك تنفيذ مبادرة وطنية غدا ولمدة أسبوع تحت عنوان" أسبوع فى حب الوطن" لحل شكاوى المواطنين.

٢- إطلاق المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم للعاملين فى الجهاز على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة، لحل كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية.

٣- التنسيق مع كافة الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

٤- إرسال أى شكاوى للمواطنين على رقم الواتس آب 01281661880 متضمنا شكواه والمستندات المؤيد لها حيث سيكون فريق العمل جاهز لحلها

٥- استعداد حهاز حماية المستهلك من خلال معسكره بالقرية الذكية لتلقى أى شكاوى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل علي الحل الفورى وإزالة أسباب الشكاوى فى أسرع وقت.

٦- طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أومكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، أومن خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.