video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مبادرة حماية المستهلك "أسبوع فى حب الوطن "لحل شكاوى المواطنين× 6 معلومات

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:09 م
مبادرة حماية المستهلك "أسبوع فى حب الوطن "لحل شكاوى المواطنين× 6 معلومات مبادرة حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يبدأ جهاز حماية المستهلك غدا السبت،  تنفيذ مبادرة وطنية تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة والذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن مبادرة جهاز حماية المستهلك لحل مشاكل المواطنين فى نقاط محددة.

١- يبدأ  جهاز حماية المستهلك تنفيذ مبادرة وطنية غدا ولمدة أسبوع تحت عنوان" أسبوع فى حب الوطن" لحل شكاوى المواطنين.

٢-  إطلاق المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم للعاملين فى الجهاز على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة، لحل كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية.

 ٣- التنسيق مع كافة الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

٤- إرسال أى شكاوى للمواطنين على رقم الواتس آب 01281661880 متضمنا شكواه والمستندات المؤيد لها حيث سيكون فريق العمل جاهز لحلها

٥- استعداد حهاز حماية المستهلك من خلال معسكره بالقرية الذكية لتلقى أى شكاوى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل علي الحل الفورى وإزالة أسباب الشكاوى فى أسرع وقت.

٦- طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من  خلال الخط الساخن 19588، أومكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، أومن خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" لحل شكاوى المواطنين

حماية المستهلك

أسبوع في حب الوطن

شكاوي المواطنين




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة