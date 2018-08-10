كوريا الشمالية: بيونج يانج تحتفظ بمعرفتها النووية ضد سياسة أمريكا العدائية

سول (أ ش أ)

قال وزير خارجية كوريا الشمالية رى يونج، إن بلاده ستتمسك بمعرفتها النووية لاستخدامها كوسيلة للتأثير على الولايات المتحدة عند مواصلتها المحتملة لسياستها العدائية تجاه بيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن وزير الخارجية الكورى الشمإلى إدلائه بهذه التصريحات خلال زيارته، التى استمرت ثلاثة أيام، لإيران، والتى بدأت الثلاثاء الماضى.

وأشار يونج - خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجانى - إلى أن بلاده تسعى لتطوير العلاقات مع إيران، فى الوقت الذى تعانى فيه من مشكلات مماثلة فيما يتعلق بالحظر الأمريكى.

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية إن بلاده قادرة على السيطرة على التهديدات الأمريكية، مؤكداً عزم بلاده على تطوير الاقتصاد كمسألة أساسية.

وأوضح "بالرغم من أن كوريا الشمالية انتهجت نزع السلاح فى التفاوض مع الولايات المتحدة إلا أننا سنحتفظ بعلومنا النووية لأننا نعلم أن الأمريكيين لا يتخلون عن عدائهم".

وأثارت زيارة الوزير الكورى الشمإلى إلى إيران اهتمامًا كبيرًا، حيث تزامنت مع تحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه فى مايو 2015 مع إيران.