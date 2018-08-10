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خالد حجازى يكشف لـ"يلا أونلاين" تفاصيل تقديم "اتصالات" لخدمة التليفون الأرضى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:58 م
خالد حجازى يكشف لـ"يلا أونلاين" تفاصيل تقديم "اتصالات" لخدمة التليفون الأرضى خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر
كتب حسن رمضان
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قال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن شركته تمتلك من الخبرات الكبيرة فى مجال تقديم الهاتف الثابت، ويكفى الإشارة إلى ريادة اتصالات فى كافة الأسواق التى تعمل فيها على رأسها الإمارات فى تقديم خدمات التليفون الثابت، وبذلك فإن الخبرات التى تمتلكها اتصالات ستنقلها للسوق المصرية وتقدم الهاتف الثابت بشكل جديد فى ظل خدمات متكاملة (محمول وأرضي).
 
وحول دراسة الشركة للسوق قبل تقديم هذه الخدمة، أوضح حجازى فى مداخلة هاتفية مع برنامج «يلا أون لاين» المذاع على نغم إف إم، أن اتصالات مصر حصلت على رخصة تقديم الهاتف الأرضى بقيمة 11 مليون دولار، وترى اتصالات أن السوق فى حاجة لأن يكون مقدم الخدمة متكامل، وتحديدًا قطاع الشركات الذى يحتاج فى تعأونه مع اتصالات أن تحصل على تليفون أرضى وانترنت أرضى وتليفون محمول، وبهذه الاتفاقية الجديدة ستعمل اتصالات على تحقيق ذلك.
 
وفيما يتعلق بشكل تقديم الخدمة، أشار حجازى إلى أن الرخصة التى حصلت عليها اتصالات تجلعها تقدم خدمة التليفون الثابت افتراضيًا على شبكة المصرية للاتصالات باعتبارها المالك الوحيد للبنية التحتية حتى الآن، متوقعًا أن تكون فى غضون شهور قليلة، مؤكدًا أن عملاء اتصالات وتحديدًا الشركات فى المرحلة الأولى سيحظون بخدمات فريدة لأول مرة، اعتماداً على أحدث تكنولوجيا تقدمها اتصالات منذ دخولها للسوق المصري.
 
وعن توقعاته للخدمة الجديدة وتأثيرها على السوق، قال الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، قال بالتأكيد ستحدث فارق، حيث أن اتصالات مصر تحظى بقاعدة مشتركين فى خدمات الآنترنت الثابت ADSL وبوجود خطوط تليفون أرضى ستوسع من قاعدة المشتركين لدى الشركة، فضلاً عن العروض الجديدة التى سنقدمها خلال ألفترة المقبلة.
 
ويعد برنامج يلا أونلاين أضخم برنامج إذاعى متخصص فى الاتصالات والتكنولوجيا، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرمأوى وخلود نادر، ويذاع يومى الأحد والخميس من 4 إلى 5 مساءا عبر إذاعة نغم إف إم، برعاية سامسونج، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصرى لمحطات راديو النيل.

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