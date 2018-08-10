السيطرة على حريق هائل بجوار مزلقان السكة الحديد ببركة السبع فى المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق هائل بجوار مزلقان السكة الحديد بقرية الروضة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء سمير ابوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مامور مركز بركة السبع ما تبلغ للمركز من "أ . ش . ا ." خفير مزلقان الروضة - دائرة المركز، بنشوب حريق بالهيش والبوص بالكيلو 71/400 - بقرية الروضة- دائرة المركز.
بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق، الذى نشب بالهيش والبوص على مساحة " 24 "متر تقريبا، ويبعد عن شريط السكة الحديد من جهة الخط النازل بحوالى 4 متر، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو تلفيات.
وفى واقعة أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمنزل بدائرة مركز الباجور.
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز ، وبانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة مسقوفة بالأخشاب والبوص بالطابق الثانى لعقار مكون من طابقين على مساحة 200 متر تقريباً ملك " ر . أ . ف " 42 سنه، سائق ومقيم بذات الناحية ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.
وأسفر الحريق عن احتراق جزء من السقف وبعض الأثاث، وبسؤال المالك رجح أن يكون بسبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحداً .
تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
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