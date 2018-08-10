السيطرة على حريق هائل بجوار مزلقان السكة الحديد ببركة السبع فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى و محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق هائل بجوار مزلقان السكة الحديد بقرية الروضة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مامور مركز بركة السبع ما تبلغ للمركز من "أ . ش . ا ." خفير مزلقان الروضة - دائرة المركز، بنشوب حريق بالهيش والبوص بالكيلو 71/400 - بقرية الروضة- دائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق، الذى نشب بالهيش والبوص على مساحة " 24 "متر تقريبا، ويبعد عن شريط السكة الحديد من جهة الخط النازل بحوالى 4 متر، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو تلفيات.

بسؤال المبلغ، رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة، مما أدى إلى نشوب الحريق، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلـة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.