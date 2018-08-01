نيويورك تايمز: معارض أردوغان الأبرز يحاربه من داخل السجن

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على صلاح الدين دميرتاش، معارض رئيس تركيا رجب طيب أردوغان والذى يخوض معركة ضده من داخل سجنه.

وقالت الصحيفة إن دميرتاش، السياسى الكردى البارز، سبق أن ساعد أردوغان فى الاقتراب من إنهاء صراع مستمر منذ عقود مع المسلحين الأكراد، والذى أودى بحياة عشرات الآلاف. والآن فأن دميرتاش فى السجن منذ أكثر من 20 شهرا يواجه 100 اتهام ما بين الإرهاب إلى إهانة الرئيس، وممنوع من الظهور فى الإعلام.. لكن كل هذا لم يمنعه من الترشح للرئاسة فى انتخابات تركيا الأخيرة، وحل فى المركز الثالث.

والآن وبعد فوز أردوغان فى تلك الانتخابات، فأن فرص خروج دميرتاش من السجن تتضاءل، فالرئيس التركى يملك صلاحيات هائلة فى النظام الرئاسى الجديد، مما يسمح له بفرض سيطرة على كل مناحى الحياة العامة، وقام بالفعل بتهميش من يعارضونه.

ولفتت الصحيفة إلى أن دميرتاش ومؤيديه اعتبروا أن الاتهامات الموجهة له سياسية هدفها سحق حزبه الموالى للأكراد : "حزب الشعوب الديمقراطى". لكن هذا التكتيك فشل على ما يبدو، حتى مع تضاءل أمال ديمرتاش نفسه فقد استطاع الحزب أن يحصل على نسبة 10% المطلوبة لكى يكون له مكان فى البرلمان، وفاز بـ 67 مقعد من إجمالى 600 هو عدد مقاعد البرلمان التركى.

ومثلت هذه النسبة ثالث نجاح انتخابى على التوالى للحزب منذ عام 2015، وأثبتت أن رؤية دميرتاش للسلام والديمقراطية فى تركيا لا تزال تلقى صدى لدى الأكراد وأيضا بعض الليبراليين والأقليات.