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محافظ الغربية يكرم لاعب المنتخب المصرى للسومو لحصوله على المدالية البرونزية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:31 م
محافظ الغربية يكرم لاعب المنتخب المصرى للسومو لحصوله على المدالية البرونزية جانب من التكريم
الغربية عادل ضرة
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كرم اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية لاعب المنتخب المصرى للسومو محمد رضا عوض، ابن محافظة الغربية  لحصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للناشئين وزن 100كجم بتايوان ،وحصوله على المركز الثالث بعد بطلى روسيا واليابان .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية للاعب وأسرته، بمكتبة بالديوان العام للمحافظة لتكريمه، وتهنئتة بالنجاز الذى حققه فى البطولة الذى يعكس قدرة الشباب المصرى على تحقيق البطولات والانتصارات .

وخلال اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بابنائة من محافظة الغربية ،الذين يسعون دائما وراء التقدم والنجاح والفوز لرفع اسم مصر عاليا فى كافة البطولات والمحافل .

 


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