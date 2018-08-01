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محافظ البحيرة تلتقي مدير مشروعات البنك الدولي لتوصيل الصرف الصحي لـ76 قرية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:07 م
محافظ البحيرة تلتقي مدير مشروعات البنك الدولي لتوصيل الصرف الصحي لـ76 قرية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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وجهت المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الاعمال بمشروعات الصرف الصحي، داخل القرى والالتزام ببرنامجها الزمنى المحدد.
 
جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع الدكتور حسنى أحمد مدير مشروعات البنك الدولي بالشركة القابضة، والمهندس خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء مجدى عناني السكرتير العام.
 
و تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الممولة من الحكومة ،والبنك الدولي بنطاق المحافظة، والتى تستهدف امداد عدد 76 قرية بخدمة الصرف الصحي.
 
وصرحت محافظ البحيرة ،أنه تم الانتهاء من تشغيل عدد 18 مشروعا ،وسيتم الانتهاء من 28 مشروعا مع نهاية هذا العام، بالإضافة الى انه جارى تنفيذ عدد 30مشروعا ،كما تم مناقشة الموقف التنفيذي من تجهيز محطات المعالجة اللامركزية ،والذى يتم تنفيذه لاول مرة بنطاق المحافظة وهو من المشروعات المتقدمة تكنولوجيا، وتهدف الى ترشيد الوقود وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة وترشيد استهلاك المياه وخدمة التجمعات الصغيرة بمراكز كفر الدوار وابو حمص ودمنهور بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر بحوالي 70 مليون دولار.
 

 كما وجهت محافظ البحيرة بضرورة تدعيم سيارات النقل الداخلي، بعدد جديد من السيارات لسد العجز وتغطية جميع الخطوط، وخاصة مع بدء تسيير خط جديد لربط مجمع المواقف بدمنهور وكليات الجامعة لخدمة الطلاب والتيسير عليهم ،واستمرار أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة السيارات، مع تكثيف الجهود لزيادة موارد المشروع والالتزام بتشغيل كافة السيارات على مدار الساعة وتقسيم العمل على دوريات ونوباتجيات ،مشيرة الى أن مشروع النقل الداخلي من المشروعات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين والذى يعمل به عدد 245 عامل ما بين سائق ومحصل ومفتش وادارى بالإضافة الى عمال الجراج والصيانة.

 


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