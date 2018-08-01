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المبعوث الروسى لدى سوريا يؤكد ضرورة حماية المدنيين أثناء حل الوضع فى إدلب

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:21 م
المبعوث الروسى لدى سوريا يؤكد ضرورة حماية المدنيين أثناء حل الوضع فى إدلب إدلب - أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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أكد مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أن موسكو تعتقد أنه لا يجب أن يلحق أى أذى بالمدنيين أثناء حل الوضع فى محافظة إدلب السورية.

وقال لافرينتييف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، "إن الوضع فى إدلب يمكن وصفه بأنه حرج، لوجود الكثير من المسلحين المتطرفين الذين يرهبون السكان المحليين ويستخدمونهم كدروع بشرية" .. مضيفا:"لقد رأينا ذلك بالفعل فى حلب والغوطة الشرقية وجنوب سوريا".

وأعرب المبعوث الروسى عن أمله فى أن لا يلحق أى ضرر بالمواطنين فى حالة اتخاذ أى خطوات، مؤكدا ضرورة فعل كل شيء ممكن من أجل ذلك.

وأشار لافرينتييف إلى أنه لا يوجد أى خلاف بشأن هجوم الجيش السورى فى إدلب، ولكنه يأمل فى أن تتمكن المعارضة المعتدلة والشركاء الأتراك المسؤولين عن استقرار الوضع فى المنطقة، من إتمام تلك المهمة لأن التهديد القادم من تلك المنطقة لا يزال كبيرا، منوها إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المعارضة السورية المعتدلة فى حربها ضد المسلحين.

 

 

 

 


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موسكو

سوريا

ادلب

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