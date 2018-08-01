التأمين الصحى: إجراء أول عملية زرع قوقعة ضمن قوائم الانتظار بسوهاج

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة: "مستمرون فى الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى بأعلى معدلات ونقدم خدمة طبية حقيقية بالمجان وناشدت المرضى بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للجراحات الحرجة أو الاتصال بالخط الساخن 15300.

من جانبها قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحة:" نتحرك بكل فاعلية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى للتخلص من قوائم الانتظار ونراعى الحالات الحرجة وفق تزوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ونسعى إلى تقديم خدمة صحية متميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى بإقليم الصعيد.

يشار إلى أن هذة الخطوات تأتى ضمن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى أول يوليو الماضى ضمن حزمة إصلاحات قوية للنهوض بالقطاع بشكل عام.