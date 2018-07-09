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وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون يتقدم باستقالته

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:05 م
وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون يتقدم باستقالته وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون
كتبت : رباب فتحى
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تقدم وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون باستقالته منذ قليل، بحسب بيان عن مكتب رئيسة الوزراء تريزا ماى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استقالة الوزير المسئول عن ملف الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، ديفيد ديفيس.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن جونسون بهذه الاستقالة يصبح الوزير الثالث الذى يغادر الحكومة خلال 24 ساعة، رفضا لخطط رئيسة الوزراء تريزا ماى المتعلقة بالخروج الناعم.
 
وتوصلت رئيسة الوزراء إلى تسوية مع حكومتها المنقسمة بشدة فى اجتماع استمر طوال يوم الجمعة الماضية، ولكن بعد التشاور مع الأصدقاء والحلفاء، قرر جونسون أنه لا يستطيع الترويج للاتفاق، بحسب الصحيفة. 
 
وقال متحدث باسم داوننج ستريت أو رئاسة الوزراء: "بعد ظهر هذا اليوم، وافق رئيس الوزراء على استقالة بوريس جونسون كوزير للخارجية. وسيتم الإعلان عن بديله قريبا. رئيس الوزراء يشكر بوريس على عمله".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون أشار إلى محاولات ماى  لبيع خطة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى للبريطانيين كـ "تلميع غائط".

 

 


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