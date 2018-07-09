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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:55 م
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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 9-7-2018 وثبات العملة السعودية

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:59 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 9-7-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - صورة أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 9-7-2018، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

مركز الملك سلمان للإغاثة: 11.15 مليار دولار إجمالى المساعدات السعودية لليمن

 

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الجزء الأكبر من الدعم السعودى لليمن ذهب لبرنامج الغذاء العالمى ثم إلى قطاع الصحة، مشيرا إلى أن إجمالى المساعدات السعودية المقدمة لليمن بلغ حتى الآن 11.15 مليار دولار أمريكى.

 

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله المعلم قوله خلال مؤتمر صحفى : "إن هناك خطة إنسانية شاملة وضعت لمدينة الحديدة بالمشاركة مع دولة الإمارات"، مؤكدا أن الحديدة لم تغب عن خارطة العمل الإنسانى للمركز منذ إنشائه حيث عمل هناك من خلال الشركاء الدوليين والمحليين، لافتا إلى أن الشركاء الدوليين تلقوا حوالى مليار دولار من السعودية خلال السنوات الـ3 الماضية واستطاع المركز من خلالهم تنفيذ 269 مشروعا.


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