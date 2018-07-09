رئيس حماية المستهلك ينقل تحيات السيسي باجتماعات الخبراء الحكوميين بجنيف .. فيديو

كتب مدحت وهبة

نقل اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، إلى رئيس وأعضاء اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد حاليا بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة السويسرية جنيف، وذلك بحضور 150 دولة ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، فى كلمته، إن القياده السياسية تولى اهتماما كبيرا لدور منظمة الأمم المتحده للتجارة والتنمية "الأونكتاد "، لما لها من دور هام ومستمر لخدمة القضايا المتعلقة بحماية حقوق المستهلك والتى تعد وبلاشك أحد أهم حقوق الإنسان.

وأضاف عبد المعطى :"بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جمهورية مصر العربية يشرفنى المشاركة فى افتتاح أعمال الدوره الثالثه لفريق عمل الخبراء الحكوميين"، مؤكدا على التقدير التام للمنظمة لدورها الهام فى دعم جهاز ومنظومة حماية المستهلك فى جمهورية مصر العربية وتعزيز آليات التواصل مع أجهزة حماية المستهلك بمنظمة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يصب فى صالح القضايا التى تخص حماية المستهلك ومردود ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح أن مشاركة جمهورية مصر العربية فى هذه الفعاليات تأتى حرصاً على تحقيق محاور التنمية المستدامة وفقاً للأهداف الإنمائية، ومن أهمها إنهاء الفقر فى كل مكان وتوفير حياة صحية للجميع من خلال الحماية من المنتجات والخدمات غير الآمنة والتى قد تسبب أضرار بالصحة أو الإصابة أو الوفاة، إضافة إلى أهمية تحقيق نمو اقتصادى شامل.