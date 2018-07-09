إيطاليا: سنطلب من الاتحاد الأوروبى توجيه مهاجرى البحر المتوسط لدول أخرى

روما أ ش أ

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، الأحد، إن روما ستسعى للحصول على تعهدات من شركاء الاتحاد الأوروبى بتوجيه المهاجرين الذين يتم إنقاذهم فى البحر المتوسط إلى دول أخرى.

وأضاف سالفينى -فى بيان نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية- أن طلب إيطاليا سيتم تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل، خلال اجتماع لوزراء داخلية التكتل فى مدينة إنسبروك النمساوية.

وقال سالفينى "بعد أن أوقفت سفن منظمات الإغاثة غير الهادفة للربح (من الرسو فى موانئ إيطاليا)، سأطلب من الشركاء الأوروبيين يوم الخميس فى إنسبروك حظر وصول سفن الإغاثة التى تجرى عمليات دولية فى البحر المتوسط من الرسو فى الموانئ الإيطالية".

جدير بالذكر أن الحكومة اليمينية الجديدة فى إيطاليا، والتى تولت مهامها فى أول يونيو الماضي، ساعدت فى إعادة قضية الهجرة إلى الأجندة الأوروبية بعد أن أغلقت موانئها فى وجه عمليات الإغاثة التى تنقذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، ومنذ 2014 وصل نحو 650 ألف مهاجر معظمهم من إفريقيا والشرق الأوسط إلى الشواطئ الإيطالية.