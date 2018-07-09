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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:32 م
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إنقاذ 8 أطفال من "كهف الموت" فى تايلاند

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:14 م
إنقاذ 8 أطفال من "كهف الموت" فى تايلاند إنقاذ أطفال من "كهف الموت" فى تايلاند
كتب محسن البديوى
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تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 8 صبية من الأطفال الـ 12 العالقين مع مدربهم داخل "كهف الموت" فى تايلاند، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار فى إقليم تشيانج لمدة أسبوعين.

وبدأت طائرات هليكوبتر فى نقل الأطفال الذين خرجوا فى حقل قرب الكهف، الذى حوصر فيه الصبية الـ 12 مع مدربهم.

ويأتى ذلك، مع إعلان قائد عملية الإنقاذ، نارونجساك أوسوتاناكورن، بدء عملية إخراج الصبية من الكهف فى الساعة العاشرة صباح أمس بالتوقيت المحلى.

ويسعى 13 غواصا أجنبيا و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إلى إخراج الفتية، الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه فى مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضى.


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كهف الموت

تايلاند

فرق الانقاذ

اقليم تشيانج




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