video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الأزبكية يحبط محاولة اختطاف صاحب مغسلة لطلب فدية

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:38 م
أمن الأزبكية يحبط محاولة اختطاف صاحب مغسلة لطلب فدية مديرية أمن القاهرة - أرشيفية
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

أحبطت مباحث قسم شرطة الأزبكية محاولة اختطاف صاحب مغسلة لطلب فدية، وتم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد الملازم أول  إسلام هشام السماحي الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة بمدخل نفق السبتية تناهي إلي سمعه صوت استغاثة شخص، وتم ضبط كل من، "مصطفي م ع ا" 35 سنة و"محمد ح س ا" 34 سنة والسابق اتهامه فى القضية رقم 4736 لسنة 2017م التجمع الأول "سرقة وسائل نقل "، و"علي ع ع ا" 32 سنة سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 9476 لسنة 2006م شبرا "مشاجرة"، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، حال استقلالهم السيارة رقم أ ق ن 825 ماركة هامر H3 سوداء اللون موديل 2008م والمقيدة باسم علي د س (ملك وقيادة الأول)، وشروعهم فى خطف "عبد الله م ح ي" 34 سنة صاحب مغسله ملابس (مصاب بسحجات وكدمات بالوجه والرقبة).

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم في اختطاف المجني عليه كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الثالث بتحريض من "محمود ا ع ع" 34 سنة سائق .

ومن خلال الأكمنة تم ضبط الأخير، وبمواجهته أضاف بأنه يرتبط بعلاقة بربة منزل تدعى "مني م ر م" 33 سنة طليقة شقيق المجني عليه،  وعلم منها بثراء أهلية طليقها فخططا لخطف المجني عليه لمساومة أهليته علي إطلاق سراحه مقابل فدية مالية، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول في تنفيذ مخططه والذي قام بدوره بالاستعانة بالمتهمين الثاني والثالث لخطف المجني عليه، تم بإرشاده ضبط الأخيرة.

وأضاف المتهم الأول باتفاقه مع "وليد ا م ع" 41 سنة سايس بجراج والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 386 لسنة 2005م الهرم " ضرب " علي احتجاز المجني عليه عقب خطفه بالشقة سكن الأخير لحين استلام مبلغ الفدية وإطلاق سراحه ، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط  "وليد ا م ع"، و بسؤال المجني عليه اتهمهم بالشروع في خطفه، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق،  وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

طفل الشروق العائد بعد اختطافه: "كنت بصلى علشان أرجع.. وشكرا للشرطة".. فيديو

"الداخلية" تعيد طفل الشروق لأسرته بعد 5 أيام من اختطافه.. القبض على 7 متهمين وإعادة 100 ألف دولار "الفدية".. النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب والأمن يلاحقه فى الصحراء.. وأسرة الطفل تشكر الوزير.. فيديو وصور

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

خطف

خطف الازبكية




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة