أمن الأزبكية يحبط محاولة اختطاف صاحب مغسلة لطلب فدية

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

أحبطت مباحث قسم شرطة الأزبكية محاولة اختطاف صاحب مغسلة لطلب فدية، وتم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد الملازم أول إسلام هشام السماحي الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية وبصحبته القوة المرافقة بمدخل نفق السبتية تناهي إلي سمعه صوت استغاثة شخص، وتم ضبط كل من، "مصطفي م ع ا" 35 سنة و"محمد ح س ا" 34 سنة والسابق اتهامه فى القضية رقم 4736 لسنة 2017م التجمع الأول "سرقة وسائل نقل "، و"علي ع ع ا" 32 سنة سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 9476 لسنة 2006م شبرا "مشاجرة"، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، حال استقلالهم السيارة رقم أ ق ن 825 ماركة هامر H3 سوداء اللون موديل 2008م والمقيدة باسم علي د س (ملك وقيادة الأول)، وشروعهم فى خطف "عبد الله م ح ي" 34 سنة صاحب مغسله ملابس (مصاب بسحجات وكدمات بالوجه والرقبة).

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم في اختطاف المجني عليه كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الثالث بتحريض من "محمود ا ع ع" 34 سنة سائق .

ومن خلال الأكمنة تم ضبط الأخير، وبمواجهته أضاف بأنه يرتبط بعلاقة بربة منزل تدعى "مني م ر م" 33 سنة طليقة شقيق المجني عليه، وعلم منها بثراء أهلية طليقها فخططا لخطف المجني عليه لمساومة أهليته علي إطلاق سراحه مقابل فدية مالية، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول في تنفيذ مخططه والذي قام بدوره بالاستعانة بالمتهمين الثاني والثالث لخطف المجني عليه، تم بإرشاده ضبط الأخيرة.

وأضاف المتهم الأول باتفاقه مع "وليد ا م ع" 41 سنة سايس بجراج والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 386 لسنة 2005م الهرم " ضرب " علي احتجاز المجني عليه عقب خطفه بالشقة سكن الأخير لحين استلام مبلغ الفدية وإطلاق سراحه ، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط "وليد ا م ع"، و بسؤال المجني عليه اتهمهم بالشروع في خطفه، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.