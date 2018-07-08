مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سطح شركة دواجن فى البحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول محمود أ م 26 سنة عامل ومقيم قرية الدبايبه مركز بركة السبع منوفية "جثه هامده" إثر إصابته بجرح بالرأس ونزيف بالمخ - إدعاء سقوط من أعلى.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره أن سبب الوفاه نزيف داخلى بتجويف الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضله القلب إدعاء سقوط من أعلى، ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال فؤاد م أ 26 سنة مهندس زراعى ومقيم قرية السواح مركز زفتى غربية قرر أنه أثناء قيام المتوفى بأعمال نظافة أعلى سطح أحد العنابر بالشركة الوطنية للدواجن محل عملهما الكائنه بطريق قرية الحمراء بدائرة المركز إختل توازنه وسقط أرضًا وحدثت إصابته مما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بسؤال والد المتوفى أحمد م أ 64 سنة بالمعاش ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائيًا وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة.