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الأحد، 08 يوليه 2018 02:00 م
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مبيعات المصريين تهبط بالبورصة..ورأس المال يفقد 5.1 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

الأحد، 08 يوليه 2018 12:14 م
مبيعات المصريين تهبط بالبورصة..ورأس المال يفقد 5.1 مليار جنيه بمنتصف التعاملات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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دفعت مبيعات المصريين مؤشرات البورصة للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 893.409 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29%.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61%، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08%.
 

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