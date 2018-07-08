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الأحد، 08 يوليه 2018 05:44 م
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قوات أمريكية وأفغانية تقترب من إكمال عمليتها ضد داعش الإرهابى شرق أفغانستان

الأحد، 08 يوليه 2018 05:08 م
قوات أمريكية وأفغانية تقترب من إكمال عمليتها ضد داعش الإرهابى شرق أفغانستان تنظيم داعش الإرهابى
ده بالا (رويترز)
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قال مسؤولون إن قوات أمريكية وأفغانية خاصة توشك على الانتهاء من عمليتها ضد مسلحى تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة نائية فى إقليم ننكرهار بشرق البلاد حيث يوجد معقلهم الرئيسى.

وقال اللفتنانت كولونيل جوش ثيل من مجموعة القوات الأمريكية الخاصة الأولى أمس السبت إن العملية فى منطقة ده بالا الواقعة على الحدود مع باكستان بدأت فى نهاية إبريل وشارفت على الانتهاء فى أوائل شهر يونيو حزيران لكن عمليات إزالة الألغام من المنطقة لا تزال جارية.

وقال "كانت هذه واحدة من المناطق الرئيسية التى تقوم بأمرين أولهما توفير الأموال و(مصادر) التمويل والمواد اللوجيستية إلى تنظيم داعش الإرهابى وهو ما أنهيناه، وإضافة إلى ذلك كانت داعش الإرهابى تستخدم هذا الموقع للإعداد وكنقطة انطلاق لهجمات كبرى داخل كابول وجلال أباد".

وخلال القتال الضارى الذى انتهى فى أوائل يونيو حزيران قُتل 167 من مسلحى داعش الإرهابى فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من المعدات.

وتشكل العمليات ضد داعش الإرهابى وغيرها من الجماعات المتشددة، ومنها تنظيم القاعدة، أساس عمل مهمة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والتى تجرى تحت اسم عملية الدعم الحازم التى يقودها حلف شمال الأطلسى.

 


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