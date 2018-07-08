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الكويت تجمد 3140 عقدا للوافدين فى إطار تكويت الوظائف الحكومية

الأحد، 08 يوليه 2018 09:23 ص
الكويت تجمد 3140 عقدا للوافدين فى إطار تكويت الوظائف الحكومية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتى أحمد الجسار، أن الديوان جمد 3 آلاف و140 عقداً للموظفين غير الكويتيين (الوافدين) فى الجهات الحكومية، اعتباراً من مطلع يوليو الجارى.

وقال الجسار – فى رد على سؤال برلمانى للنائب أحمد الفضل بشأن الإجراءات المتبعة لتطبيق قرار تكويت الوظائف الحكومية – إنه تم تجميد تلك العقود، تمهيداً لإلغائها وعدم التعيين عليها فى ميزانية السنة المالية المقبلة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية الكويتية، لاتخاذ اللازم بشأن هذا التجميد.

وأضاف أن الديوان انتهى من الدراسة السنوية الخاصة بـ (التكويت) وفقاً للقرار الصادر بهذا الشأن، والذى يلزم الجهات الحكومية المخاطبة، بتخفيض عدد موظفيها غير الكويتيين سنوياً، حتى الوصول بعد خمس سنوات إلى النسب التى حددها الديوان.

وعن حملة شهادة "الحقوق" العاملين فى المؤسسات الحكومية الكويتية، قال الجسار إن عدد شاغلى الوظائف القانونية العاملين بالجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة لمعلومات الخدمة المدنية، بلغ 7052 كويتيا، و1271 وافدا؛ وذلك حتى 31 ديسمبر الماضى.

 


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