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وفاة راكب سودانى بمطار القاهرة بعد تعرضه لهبوط فى الدورة الدموية

الخميس، 05 يوليه 2018 10:23 ص
وفاة راكب سودانى بمطار القاهرة بعد تعرضه لهبوط فى الدورة الدموية مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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توفى راكب سودانى الجنسية بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، بعد إصابته بهبوط فى الدورة الدموية، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثمان إلى المستشفى. 
 
 
تلقى إسعاف المطار برئاسة محمود غنيم اخطارا من سلطات الأمن، بسقوط الراكب السودانى مجدى بابكر إسماعيل "63 عاما" بعد تعرضه لهبوط فى الدورة الدموية، قبل إنهاء إجراءات سفره على طائرة شركة مصر للطيران 857 والمتجهة إلى الخرطوم. 
 
تم استدعاء الطاقم الطبى، وبتوقيع الكشف على الراكب تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، تبين أنه فارق الحياة، وتم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف بتعليمات الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة إلى المستشفى.
 

 


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