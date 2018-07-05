وزير المالية: 100 مليار جنيه استثمارات حكومية فى موازنة العام الحالى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية تبلغ 100 مليار جنيه، مقارنة بـ70 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة 817 مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، وإيرادات تبلغ 989 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة لديها موازنة طموحة خلال العام المالى الجارى الذى بدأ مطلع يوليو الجارى.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن جولته داخل مركز كبار الممولين، تهدف إلى تحفيز العاملين بالمركز لتحصيل الضرائب كما ينبغى دون ضرر بالممولين أو ضرر بالخزانة العامة للدولة، لافتا إلى مساندة الدولة لدور رجال الأعمال والمستثمرين، والذى يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل، وتنمية إيرادات الدولة.