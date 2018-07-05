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الخميس، 05 يوليه 2018 03:55 م
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ضبط 43589 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة اليوم الواحد على المحافظات

الخميس، 05 يوليه 2018 03:21 م
ضبط 43589 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة اليوم الواحد على المحافظات حملة مرورية-أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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شن قطاع الأمن العام يوجه حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 43589 مخالفة مرورية متنوعة.
 
وبالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف  سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، إنتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وتم ضبط  7227 الإدارة العامة للمرور–  6277 القاهرة - 7280 الجيزة – 3493 الإسكندرية-  471 مطروح – 290البحيرة - 965 الغربية – 228 المنوفية - 1584 كفر الشيخ – 909 القليوبية - 567الدقهلية –  924 الشرقية –  618 دمياط - 827 الإسماعيلية - 1661 بورسعيد –  627 السويس –  57 شمال سيناء -  604 جنوب سيناء -  903 الفيوم – 331 بنى سويف –  2997 المنيا –  1101أسيوط - 114 الوادى الجديد -  500 سوهاج  - 849 قنا –  1258 الأقصر – 483 أسوان - 444 البحر الأحمر.
 
منها 178 زيادة التعريفة المقررة و462 مواقف عشوائية و7720 وانتظار خاطئ و300 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، وجار استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.

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