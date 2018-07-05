صور.. ترامب وميلانيا يستقبلان المحتفلين بعيد الاستقلال فى البيت الأبيض

كتب عبد الوهاب الجندى

احتشد عشرات العائلات العسكرية فى ساحات البيت الأبيض، للاستماع إلى كلمة رئيس الأمريكى دونالد ترامب بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن مملكة بريطانيا.

واستقبل ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، عشرات الأهالى فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن لبدء الحفل وإطلاق الألعاب النارية، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء (رويترز و الفرنسية).

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال سنويًا فى يوم 4 من كل شهر، وكتب ترامب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تيويتر: "عيد استقلال سعيد فى الرابع من يوليو، بلدنا يقوم بعمل عظيم".

وعيد الاستقلال هو عطلة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776، مُعلنةً استقلالها عن بريطانيا العظمى.

وعادةً ما يرتبط بعيد الاستقلال المسيرات والألعاب النارية وحفلات الشواء والكرنفالات والمعارض والرحلات والحفلات الموسيقية ومبارايات البيسبول وحتى لم شمل العائلة، وكذلك الخطب السياسية والاحتفالات وغيرها من المناسبات العامة والخاصة للاحتفال بتاريخ، وحكومة، و تقاليد الولايات المتحدة.



الرئيس الأمريكى وزوجته



العائلات فى البيت الأبيض



ترامب وميلانيا



ترامب يتحدث لأحد المحتفلين



جانب من الحفل



كلمة ترامب