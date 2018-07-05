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الخميس، 05 يوليه 2018 10:04 م
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أمريكا تسمح للمهاجرين اليمنيين بالبقاء 18 شهرا إضافيا

الخميس، 05 يوليه 2018 08:30 م
أمريكا تسمح للمهاجرين اليمنيين بالبقاء 18 شهرا إضافيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(رويترز)
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قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس إنها ستسمح لقرابة 1250 يمنيا بالبقاء فى الولايات المتحدة لمدة إضافية لا تقل عن 18 شهرا بموجب وضع الحماية المؤقتة مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية فى بلدهم.

وقالت وزارة الأمن الداخلى فى بيان إن اليمنيين فى الولايات المتحدة الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة سيكونون قادرين على التسجيل مجددا من أجل تمديد وضعهم إلى الثالث من مارس آذار 2020. ويتيح هذا الوضع للمستفيدين منه القدرة على العمل بشكل قانونى أثناء وجودهم فى الولايات المتحدة.

كانت إدارة ترامب قد عبرت عن شكوك عميقة تجاه برنامج الحماية المؤقتة، وأعلنت إنهاء البرنامج للمهاجرين الوافدين من السلفادور وهايتى وهندوراس ونيكاراجوا والسودان بعد أن تولى ترامب السلطة العام الماضي.

 


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