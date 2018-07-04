وفد كورى جنوبى يتوجه إلى بانمونجوم لمناقشة تعاون الغابات مع شطره الشمالى

سول (أ ش أ)

توجه نائب وزير إدارة الغابات الكورى الجنوبى ريو كونج-سو اليوم الأربعاء، إلى قرية الهدنة "بانمونجوم" لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال الغابات مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن ريو قوله للصحفيين قبل توجه الوفد إلى القرية: إنه سيبذل قصارى الجهد لتبادل الكوريتين وجهات النظر عن تعاون الغابات ووضع خطة التنفيذ الفعالة.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان إجراء الدراسة المشتركة للحالة الحالية للغابات فى كوريا الشمالية ونقل التقنيات ومشروع إنشاء مشتل للأشجار.

وطبقا لوزارة الوحدة، واجهت كوريا الشمالية مشاكل إزالة الغابات فى 2.84 مليون هكتار من غاباتها، أى 32% من مجموع مساحة الغابات فى عام 2008، الأمر الذى أدى إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية.