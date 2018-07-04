ضبط عاطل بحوزته بندقية آليه و43 طلقة بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 7 قضايا ومطلوب فى 4 أحكام جناية وبحوزته بندقية آلية و43 طلقة لذات العيار.

كانت تحريات الرائد أحمد عبد الشافى، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، قد توصلت لقيام محمود ن م الدين وشهرته "محمود ا "- 35 سنة عاطل مقيم شارع طلعت حرب الجمهورية سبق اتهامه فى 7 قضايا والمطلوب فى الأحكام فى 4 أحكام جناية بإجمالى 31 سنة سجنا، وبحيازته وإحرازه أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد البلطجة واستعراض القوه.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم احمد العايدى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وضباط مباحث قسم ثان المحلة، وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنه ثابته ومتحركه أسفرت إحداها بأن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان المحله من ضبط المتحرى عنه بندقية الية عيار 7.62×39 و 2 خزينه و 43 طلقة لذات العيار تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التحريات الضبط إعترف بحيازتة للسلاح النارى والذخائر بقصد البلطجة واستعراض القوة، تم التحفظ على المضبوطات، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيق.