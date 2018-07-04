سحر نصر: نتعاون مع صندوق تحيا مصر فى مشروعات الأسمرات ووحدات الطعام المتنقلة

كتب ــ عبد الحليم سالم

عقد كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لبحث التعاون بين الوزارات الثلاثة فى دعم مشروعات الشباب، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم هذه المشروعات.

وبحث الاجتماع، متابعة معدل إنشاء مركز شباب نموذجى بحى الأسمرات على مساحة 11.5 فدان، بناء على البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة، حيث يشمل المركز (ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب)، وتدعمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، وذلك فى ضوء الاهتمام برعاية الشباب، والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة لصالح خدمة المواطن المصرى.

جانب من الجولة

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تضع فى أولوياتها دعم المشروعات التى تخدم الشباب إيماناً بدورهم الحيوى فى بناء المجتمع، مشيرة بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، إلى أهمية التعاون مع الصندوق فى دعم مشروعات الشباب خاصة فى حى الأسمرات.

وذكر الدكتور محمد العصار، وزير للإنتاج الحربى، أن الوزارة تعمل على تطوير البنية الأساسية فى المنشآت الشبابية والرياضية، فى مختلف محافظات الجمهورية كبعد قومى هدفه حماية الشباب المصرى وتأهيليهم رياضيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن خطة الوزارة هو تطوير مراكز الشباب لتكون مراكز لتنمية المجتمع بحيث تشمل مكان مخصص للعلاج والفنون، مشيرا إلى أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من الناحية الاستثمارية اثناء عملية التطوير، موضحا أن إنشاء مركز شباب حى الأسمرات يأتى ضمن خطة الوزارة لإنشاء مراكز شباب نموذجية على مستوى الجمهورية من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة للشباب فى مختلف المحافظات ونشر المراكز الرياضية فى المدن الجديدة ومن ضمنها حى الأسمرات.

جانب من الاجتماع

وناقش الاجتماع، التعاون مع صندوق تحيا مصر فى مشروع وحدات الطعام المتنقلة، والتى يتم تنفيذها في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية، وفى هذا الأطار، أوضحت د.سحر نصر، أن من أوليات الصندوق إقامة مشروعات خدمية و تنموية وتوفير فرص عمل للشباب بإقامة المشروعات التي توفر لهم فرص عمل وباعتبار ذلك هدفا اقتصادية قوميا للقضاء على البطالة.

وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع هو بداية لتطبيق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يعد رسالة واضحة لمساندة الشباب كما أنه داعم للمستثمر الصغير.

وعقب الاجتماع، اصطحبت الوزيرة، وزير الشباب والرياضة، فى جولة بمركز خدمات المستثمرين وحضانة ريادة الأعمال، واتوبيس مبادرة "فكرتك شركتك" بالوزارة، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، حيث اتفقت الوزيرة ووزير الشباب والرياضة على التعاون بين الوزارتين فى الترويج للمبادرة داخل مراكز الشباب، واقامة دورات تدريبية للشباب حول ريادة الاعمال بالتعاون مع شركة مصر للاستثمار فى ريادة الاعمال، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.