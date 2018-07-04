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"التضامن" تبدأ صرف المعاشات ببنك ناصر ومكاتب البريد غدًا بعلاوة 15%

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:00 ص
"التضامن" تبدأ صرف المعاشات ببنك ناصر ومكاتب البريد غدًا بعلاوة 15% غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر يوليو، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد شاملة الزيادة المقررة وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الخميس 5 يوليو.
 
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التى تقررت اعتبارًا من يوم الأحد الماضى أول شهر يوليو، وفقًا للقانون رقم 99 لسنة 2018، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 625 جنيهًا ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهًا، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، ويبلغ إجمالى عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم 9.5 مليون مواطن.
 
وأضافت "والى"، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه ليصبح 750 جنيهًا شهريًا، كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش، وهم يمثلون 43%من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، مضيفة أن تكلفة الزيادة الجديدة التى ستطبق اعتباراً من1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويًا. 
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لعدد 7.7 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه، لافتة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى عدد 2745135 قائمًا بالصرف بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من الأحد الماضى أول يوليو، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من يوم الاثنين 2 يوليو، نظرًا لأن يوم الأحد الماضى عطلة رسمية احتفالاً بثورة 30 يونيو.
 
أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه يبدأ الصرف لهم اعتبارًا من يوم 5 يوليو، على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1467352حالة بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 يوليو.

 


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التضامن

المعاشات

بنك ناصر الاجتماعى

مكاتب البريد




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