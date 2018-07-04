الأمن العام ينفذ الحكم فى 80 ألف هارب ويضبط 170 قضية مخدرات

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته لملاحقة الخارجين على القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة والبلطجية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط "170 قضية مخدرات، و67 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 80903 أحكام قضائية متنوعة".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.