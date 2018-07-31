وفد من الرقابة الإدارية يزور مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية

كتب لؤى على

زار وفد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، أمس الإثنين، مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية؛ للتعرف على وحداته المختلفة وآلية العمل داخله، وما يقوم به من تتبع ورصد للفتاوى المتشددة والأفكار المغلوطة التى تبثُها الجماعات المتطرفة عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، والرد عليها بشكل علمى رصين، إضافة إلى متابعة أحوال المسلمين فى العالم.

وحسب بيان صدر عن المركز اليوم الثلاثاء، فإن الوفد أعرب عن إعجابه الشديد بآليات العمل داخل المركز، ودوره فى تعقب الأفكار المتطرفة والرد عليها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، مشيدًا بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى تحقيق النهوض بمؤسسة الأزهر العريقة، داخليًا وخارجياً، والدور البارز لجولاته الخارجية في ترسيخ قيم السلام والتعايش والحوار.