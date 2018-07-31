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وزير التموين: دورنا تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وتحقيق الأمن الغذائى.. صور

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:55 م
وزير التموين: دورنا تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وتحقيق الأمن الغذائى.. صور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ سيد الخلفاوى - تصوير ـ محمود فخرى
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن برنامج الحكومة يهدف إلى الاستفادة من المناطق اللوجستية فى المحافظات، وبدون هذه المكونات لن يكون للتجارة الداخلية تأثير، وهو ما سيتيح السلع بأسعار عادلة.
 
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أن دور الوزارة هو تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وتأمين الأمن الغذائى، موضحا أنه لابد أن يكون هناك احتياطى استراتيجى لمدة 3 أشهر، وهناك مشروع هام جدا لتحديد مخازن استراتيجية لرفع المخزون من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
 
وتابع الوزير:" لابد أن يتم متابعة مخزون القمح، وضبط ومعرفة مخزون القمح بسهولة، ولابد من إعادة صياغة منظومة البطاقات التموينية ومراجعة البيانات والعمل على تنقيحها وتنقيتها، وهناك قواعد بيانات مترابطة وهى نقلة نوعية كبيرة.
 
وأشار الوزير: " نعلم جيدا أن المحافظة على المخزون الاستراتيجى من القمح أمر هام جدا، وكذلك إتاحة السلع فى جميع مناطق القاهرة، وهو ما قامت به المنافذ، وغد أو بعد غد سيتم الإعلان عن المرحلة النهائية من مشروع "جمعيتى"، وتنظيم أسواق الجملة بجميع المحافظات.
 
ولفت إلى أن هناك مخططا لأن يكون لجهاز حماية المستهلك مكتب بكل محافظة، مدعم بالقدرات البشرية لمتابعة الشكاوى، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين سيتم رفع كفاءة المعامل الخاصة بها وهذا مشروع هام جدا، والدمغة تطورت جدا الخاصة بالمشغولات، وتم استخدام الدمغة بالليزر وسنعلن قريبا عن هذا المشروع، وسيكون مع الدمغة باركود لمعرفة أين صنعت ومن صنعها وهى مقلدة أم لا.
 
ووكشف الوزير أن هناك مشروعات هامة تعمل عليها الوزارة مثل تطوير السجل التجارى وتوحيد قاعدة البيانات للسجل التجارى حتى يستطيع المواطن أن يستخرج السجل من أى محافظة، وعمل سجل موحد وربطه مع قطاع الضرائب و"هيبقى الرقم الضريبى للمؤسسة وهيستدل عليه من الرقم المؤسسى، وهذا سيفيد الجميع على رأسها الجمارك وهنقدر نستعلم بسهولة على الشركة"، مشيرا إلى أهمية ربط العلامة التجارية بالشركات للحفاظ على سمعة مصر عالميا.
 
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