video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أسباب الحمى القلاعية وطرق علاجها

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:00 ص
تعرف على أسباب الحمى القلاعية وطرق علاجها تحصين ماشيه -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
يمثل وباء الحمى القلاعية فى انتشاره تهديدا للثروة الحيوانية والأمن الغذائي العالمى، وهو ما دفع الدولة إلى مواجهته بشتى الطرق الممكنة، وفى هذا السياق يقدم "اليوم السابع"، كافة المعلومات حول أسباب هذا الفيروس، والتى جاءت على النحو التالى:
 

ما هي الحمة القلاعية؟

 
هو مرض فيروسي سريع الانتشار، المرض يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، كما أنه يصيب الحيوانات البرية كالغزلان، ويمكنه إصابة الحيوانات ذات الخف كالجمال والأفيال، أما الخيول فلديها مناعة ضد هذا المرض،
وهناك نحو سبع سلالات مختلفة مناعياً من الفيروس المسبب للمرض، وكل سلالة تصيب فصيلة أو عدة فصائل مختلفة من الحيوانات، وتختلف شدة أعراض المرض تبعاً لنوع السلالة الفيروسية المسببة له.
 
أسباب انتشار المرض:
 
- الحيوانات المريضة حيث يوجد الفيروس فى الحليب والبول والبراز والسيلانات الفموية.
- العلف الملوث بالفيروس.
- من خلال الغذاء والمياه الملوثة .
- الاستنشاق حيث يمكن أن ينتقل بواسطة ذرات الغبار فى الهواء فى المناطق الموبوءة .
- من خلال العين بالملامسة.
- أرجل الحيوانات الملوثة التى تضعها فى الطين.
 
أعراض المرض:
 
يكون الفيروس فقاعة مائية أولية خلال 24 إلى 48 ساعة فى مكان دخوله الجسم.
 
- بعدها ترتفع درجة حرارة الحيوان المصاب فترة تتراوح بين 24 و 36 ساعة، وفى هذه الفترة يكون الحيوان ناقلاً العدوى بدرجة كبيرة، حيث يفرز الفيروس فى اللعاب واللبن والبراز.
- ثم تتورم شفتا الحيوان المصاب وكذلك يسيل اللعاب بشدة من فم الحيوانات المصابة ليصل إلى الأرض على هيئة خطوط فضية طويلة.
- ثم تنتشر الفقاعات في الفم والبلعوم واللثة، وعادة ما تنفجر وتترك قرحاً مؤلمة ملتهبة، لدرجة أنها تمنع الحيوان من تناول العلائق، و تسبب فقد الشهية.
- كما تظهر الفقاعات نفسها على الأقدام ، التي تتقرح وتلتهب فتظهر الحويصلات بين الأظلاف مما يسبب للحيوانات المصابة بهذا المرض صعوبة في المشي والحركة و تسبب عرج بالأرجل.
 
 علاج الحمى القلاعية:
 
- التحصين هو الطريق الوقائى لمنع ظهور هذا المرض حيث تكتسب مناعة من مناعة ضد المرض.
– الحقن بخافضات الحرارة.
– يغسل الفم بمحلول الشبة 1% أوحمض البوريك 5% ودهنه بمرهم البوريك مع كلورات البوتاسيوم بنسبة  10:1 لمعالجة القروح، أو يغسل الفم بماء الخل 5% ثلاث مرات يوميا.
– يدهن الضرع بالاكتيول مع الجلسرين بنسبة 1:1 او مرهم الزنك .
– تنظيف وتطهير قروح القدم بمحلول كبريتات النحاس 10% .عدة مرات فى اليوم ثم تدهن بالقطران اوالزيت.
– إعطاء عليقة طرية سهلة الهضم.
- يعتمد العلاج في هذا المرض على الوقاية من حدوث العدوى الثانوية حيث يعطى الحيوان المضادات الحيوية ويتابع العلاج الموضعي حسب مكان توضع الآفة.
- تغسل الأظلاف بالماء والصابون ثم بمحلول الكرونيسين ثم تدهن بمرهم أكسيد الزنك والكريولين مع كبريتات النحاس وتلف الأظلاف بضماد وتدهن بالقطران
- كما يغسل الضرع بالماء الفاتر والصابون ثم بحمض البوريك4%
-عزل الحالات المصابة في مكان بعيد ومنع اختلاطها مع الحيوانات القابلة للعدوى، وعدم انتقال الأفراد المكلفين برعايتها إلى حظائر الحيوانات السليمة.
-قطع الأرضيات الترابية والتخلص الصحي من علائق ومخلفات الحيوانات المصابة بالتطهير والحرق والدفن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى بالبحيرة

اخبار مصر

بيطرى القليوبية

الحمي القلاعية

طرق علاج الحمى القلاعية

ارتفاع درجات الحرارة




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة