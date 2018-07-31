القبض على سائق تحرش بسودانية واستولى على متعلقاتها بالإكراه فى مقابر الخليفة

كتب ــ إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق سيارة، ادعى لسيدة سودانية، كونه يعمل فى شركة نقل المواطنين، وتوصيلها، وعقب ذلك اصطحبها إلى منطقة مقابر الخليفة، وتحرش بها واستولى على متعلقاتها بالإكراه، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من "أ . س . أ" 37 سنة، سودانية الجنسية، ربة منزل، ومقيمة بفندق كائن بشارع كلوت بك، بمنطقة الأزبكية، أفادت بأنها أثناء تواجدها بشارع جامعة الدول العربية، لاستقلال سيارة أجرة لتوصيلها لمحل إقامتها، توقفت احدي السيارات ماركة جولف زرقاء، وادعي قائدها أنها سيارة أجرة "أوبر" وعقب استقلالها صحبته فوجئت بتوجهه لمنطقة المقابر، وهددها بسلاح ابيض "كاتر" كان بحوزته، وتحرش بها، واستولي منها على هاتفها المحمول ومبلغ 700 جنيه وفر هارباً.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها تحمل أرقام س ر ط 682 ماركة جولف زرقاء والمقيدة باسم "أحمد ر ش" 23 سنة، سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم والمسروقات واتهمته بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.