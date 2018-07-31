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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:50 ص
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الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة بمحافظة البيضاء

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:00 ص
الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة بمحافظة البيضاء الجيش اليمنى
وكالات الأنباء
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قُتل وأصيب نحو 86 عنصراً من ميليشيات الحوثى فى ‏معارك شنها الجيش اليمنى فى مديرية الملاجم التابعة لمحافظة البيضاء، وفق مصدر عسكرى.

وشنت قوات الجيش الوطنى، مسنودة بطيران التحالف، هجوماً على مواقع الإنقلابيين بشعاب الحمضة وأطراف فضحة بمديرية ‏الملاجم.‏

ومن جهة أخرى، أفادت قناة العربية بأن الجيش اليمنى حرر، بدعم من التحالف، سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية برط فى الجوف.

وأكد قائد لواء الحسم فى الجيش اليمنى، العميد هادى حمران الجعيدى لـ"العربية"، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسله جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش بمديرية برط، بعد أن استكملوا تأمين سلسلة جبال الأمهور.

كذلك نوه الجعيدى بأن الحوثيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال المعارك، وسط تهاوٍ وفرار لعناصرهم، مع تقدم مستمر للجيش الوطنى.

وأضاف أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية عربة للميليشيات كانت تحمل على متنها رشاشاً من نوع 12.7 وعدداً من عناصرها الذين قتلوا جميعاً.

 


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