الأمم المتحدة: هناك أدلة جديدة على دور إيران فى تسليح الحوثيين

الأمم المتحدة (أ ف ب)

ما زال المتمردون الحوثيون يتزودون بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار "لديها خصائص مماثلة" للأسلحة المصنعة فى إيران، وفق ما اكد تقرير للأمم المتحدة الاثنين، أطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وفى هذا التقرير السرى المقدّم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة فى العام 2015.

وتنفى إيران قطعا تسليح الحوثيين فى اليمن، غير ان الولايات المتحدة والسعودية تتهمان طهران بتقديم دعم عسكرى لهؤلاء.

وجاء فى التقرير الذى يقع فى 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها فى الاونة الاخيرة -- بما فى ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار، "تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وخلال جولاته الأخيرة فى السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء فى التقرير الذى يغطى الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وأضاف التقرير "يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من اجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف فى السعودية".

وبحسب لجنة الخبراء فإن من "المحتمل جدا" ان تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها الى الداخل اليمنى حيث اعاد الحوثيون تجميعها.

وفى رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران إنّ هذه الصواريخ هى عبارة عن نسخة مُطوّرة محلّيًا من صواريخ "سكود" وإنها كانت جزء من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع فى اليمن.

وتسعى لجنة الخبراء أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من ايران على شكل وقود، فى وقت تؤكد طهران انها لا تدعم ابدا المتمردين ماليًّا.

واودت الحرب فى اليمن بحياة نحو عشرة الاف شخص خلال ثلاث سنوات وتسببت ب"أسوأ أزمة إنسانية فى العالم" مع وجود ملايين الاشخاص على شفا المجاعة حسب الأمم المتحدة.