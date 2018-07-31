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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:30 م
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استقالة رئيس هيئة الطيران المدنى الماليزية على خلفية اختفاء طائرة قبل سنوات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:47 ص
استقالة رئيس هيئة الطيران المدنى الماليزية على خلفية اختفاء طائرة قبل سنوات مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور (أ ش أ)
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أعلن رئيس هيئة الطيران المدنى الماليزية أظهر الدين عبد الرحمن استقالته اليوم الثلاثاء، فى أعقاب صدور التقرير النهائى بشأن اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة MH370 قبل أربع سنوات، والذى أشار إلى وقوع أخطاء من قبل مركز مراقبة الحركة الجوية فى كوالالمبور.

وقال عبد الرحمن فى بيان -حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن التقرير أظهر فشل مركز مراقبة الحركة الجوية فى الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية إلا أن ذلك لا يعنى مسؤولية المركز عن فقدان الطائرة. وأضاف "لذلك أعلن آسفا وبعد الكثير من التفكير والتأمل الاستقالة من منصبى كرئيس لهيئة الطيران المدنى فى ماليزيا والتى تعد سارية بعد 14 يوما من تاريخ تقديمها اليوم".

وأوضح التقرير المؤلف من 495 صفحة أنه تم التلاعب بأدوات التحكم فى الطائرة عمدا لإخراجها عن مسارها إلا أنه لم يحدد المسؤولين عن ذلك.

كما أفاد التقرير أن مراقبى الملاحة الجوية فى كوالالمبور فشلوا فى إعلان مراحل الطوارئ القياسية ولم يثبت اتخاذهم أى إجراء لتنبيه القوات الجوية أو متابعتهم لشاشة الرادار بشكل مستمر.

وكانت الطائرة الماليزية خرجت عن مسارها واختفت من شاشات الرادار قبل أربعة أعوام أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخص وتعد من أكبر ألغاز تاريخ الطيران الحديث.

 


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