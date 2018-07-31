إجلاء أكثر من 500 متنزه كانوا عالقين على جبل بركانى بعد زلزال فى اندونيسيا

أ ف ب

أجلت السلطات الإندونيسية أكثر من 500 متنزه غالبيتهم أجانب ومرشديهم كانوا عالقين على جبل معروف بنشاطه البركانى فى جزيرة لومبوك الأندونيسية وذلك غداة زلزال مدمر ضرب الجزيرة.

ووقع الزلزال الذى بلغت شدته 6,4 درجات صباح الأحد وتلته ارتدادات عدة. وقد تسبب بانهيار عدة أطنان من الصخور والطين أغلقت مسارات المشى على جبل رينجانى البركانى الذى يقصده السياح الأجانب.

وكان حوالى 800 متنزه على الجبل أثناء الزلزال بينهم 560 وجدوا أنفسهم عالقين ليل الأحد. وكان بين هؤلاء السياح فرنسيون وألمان وهولنديون وأمريكيون وتايلنديون، بحسب سلطات الأرخبيل الواقع فى جنوب شرق آسيا.

وصرّح المتحدث باسم هئية إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوجروهو أنه "تم إجلاء 543 متنزها، وقد وصلوا الليلة الماضية. جميعهم بحال جيدة"، مضيفا أنه لا يزال هناك ستة أشخاص على الجبل.

وأدى الزلزال إلى مقتل 16 شخصاً بينهم متنزه اندونيسي وأكثر من 220 جريحا وإلى تدمير مئات المنازل.