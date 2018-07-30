video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الكهرباء يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث تدعيم الشبكة بالمحافظة

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:37 ص
وزير الكهرباء يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث تدعيم الشبكة بالمحافظة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

استقبل صباح اليوم الإثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومسؤولى شركة شنايدر اليكتريك ، لبحث آليات تدعيم شبكة الكهرباء بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح  شاكر، فى بيان له اليوم أنه تم التعرف على طلبات شبكة التوزيع داخل المحافظة وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، ونجح القطاع بالفعل من تلبية هذه الطلبات، لافتا إلى أن تشجيع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض جنوب سيناء نجحت شركة شنايدر بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أبو غراقة بقدرة 5 ميجاوات،

كما قدمت شركة شنايدر مقترح لإنارة إحدى القرى البدوية بمحافظة جنوب سيناء، تماشياً مع الخدمة المجتمعية التى يقدمها المستثمرين، وأشاد مسئولى الشركة بالمجهودات التى تتم والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين لتنفيذ المشروعات .

ووجه  اللواء خالد فودة خلال الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لافتتاح المحطة الشمسية فى أبو غراقة.

وأكد الدكتور شاكر أن هذه الجهود تأتى تفعيلاً لإهتمام القيادة السياسية للمشاركة المجتمعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور شاكر خلال الاجتماع إلى جهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن ، مع الاهتمام بتطوير مراكز التحكم في شبكات النقل والتوزيع.

وأشاد  اللواء خالد فودة بالتفهم الكبير باحتياجات المحافظة والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى جنوب سيناء والمستثمرين بها مشيراً لجهود شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوصيل التغذية الكهربائية لإحدى قرى المحافظة فى وادى سلاف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشركة المدنية لقراءة عدادات الكهرباء تكشف وجود أخطاء بالفواتير على مدار 10 سنوات.. الوزارة تلجأ لتقسيط المديونية للمواطنين بدون فوائد.. و"جنوب القاهرة": بدأنا تحصيل 9 مليارات جنيه كانت مفقودة بسبب الكشافين

فى 6 معلومات.. اعرف كيف تتحول مصر لناقل هام للطاقة بأوروبا

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

جنوب سيناء




لا تفوتك
التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة