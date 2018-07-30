وزير الكهرباء يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث تدعيم الشبكة بالمحافظة

كتبت رحمة رمضان

استقبل صباح اليوم الإثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومسؤولى شركة شنايدر اليكتريك ، لبحث آليات تدعيم شبكة الكهرباء بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح شاكر، فى بيان له اليوم أنه تم التعرف على طلبات شبكة التوزيع داخل المحافظة وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، ونجح القطاع بالفعل من تلبية هذه الطلبات، لافتا إلى أن تشجيع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض جنوب سيناء نجحت شركة شنايدر بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أبو غراقة بقدرة 5 ميجاوات،

كما قدمت شركة شنايدر مقترح لإنارة إحدى القرى البدوية بمحافظة جنوب سيناء، تماشياً مع الخدمة المجتمعية التى يقدمها المستثمرين، وأشاد مسئولى الشركة بالمجهودات التى تتم والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين لتنفيذ المشروعات .

ووجه اللواء خالد فودة خلال الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لافتتاح المحطة الشمسية فى أبو غراقة.

وأكد الدكتور شاكر أن هذه الجهود تأتى تفعيلاً لإهتمام القيادة السياسية للمشاركة المجتمعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور شاكر خلال الاجتماع إلى جهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن ، مع الاهتمام بتطوير مراكز التحكم في شبكات النقل والتوزيع.

وأشاد اللواء خالد فودة بالتفهم الكبير باحتياجات المحافظة والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى جنوب سيناء والمستثمرين بها مشيراً لجهود شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوصيل التغذية الكهربائية لإحدى قرى المحافظة فى وادى سلاف.