لجنة الفيروسات: المسح الطبى عن فيروس C يشمل أطفال المرحلة الابتدائية

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ كبد الأطفال بطب عين شمس، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الأطفال سيدخلون فى المرحلة الثانية من المسح الشامل للكشف عن فيروس سى، حيث سيتم إدخال تلاميذ المراحل الابتدائية فى المرحلة القادمة، موضحة أنه يوجد لدينا علاج متفق عليه من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA " ،وهو عقار الهارفونى، ويؤخذ قرص واحد وتصل نسب الشفاء 100 % فى الأطفال.

وقالت فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع": "لقد عالجنا عدد ضخم جدا من الأطفال المصابين بفيروس سى، والذين تصل أوزانهم إلى 35 كيلو، وأعمارهم من 12 إلى 18 سنة"، موضحة أنه من المتوقع العام المقبل أن يتم الموافقة على عقار الهارفونى بنصف الجرعة للأطفال المصابين بفيروس سى من 6 إلى 12 سنة، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة سنكون قد انتهينا من المسح بالنسبة للأطفال، لأن الدراسات الخاصة به انتهت فى العالم، وحاليا نعلم جرعته، وسيأخذ فترة فى إجازته والموافقة عليه، لأن جرعته مختلفة عن جرعة الكبار، وبالتالى يمكن الانتظار سنة لإنتاج أقراص بهذه الجرعة، وبالتالى لن يتأثر كبد الأطفال لأن الفترة قصيرة.

وأشارت إلى أنه من المهم جدًا الاكتشاف المبكر للاصابة بالفيروس، موضحة أنه يجب تجنب المشاركة فى الأدوات الشخصية والتى تؤدى إلى التعرض للعدوى، حيث أن هذا الطفل إذا تم جرحه يجب التعامل معه بطريقة صحيحة لتجنب عدوى الأخرين من الأطفال.

وأضافت الدكتورة منال السيد: "الوقاية مهمة جدا، يجب الأخذ فى الاعتبار عدم المشاركة فى الأدوات الشخصية، وأدوات الحلاقة ،والمقصات والقصافات"، مشيرة إلى أن "الليفة الخشنة" التى نستخدمها فى مصر فى الاستحمام و"مشط الشعر" يمكن أن يسببا عدوى بفيروس سى، مؤكدة على ضرورة تجنب لمس أى جرح لشخص مصاب إلا من خلال ارتداء قفازات أو حتى كيس بلاستيك، فالوقاية مهمة جدا وتعقيم المكان والتخلص من الفيروس من على أى سطح من خلال الكلور، وذلك باستخدام غطاء كلور على 4 أكواب من الماء، حيث انها لا تقتل الفيروسات الكبدية فقط ولكن تقتل فيروس الإنفلونزا أيضا.

وأكدت أن الدولة ترغب فى إجراء فحص لـــ 45 مليون مواطن، وهى مبادرة رئيس الجمهورية، والذى يسمح بتشخيص من 3 إلى 4 مليون مواطن لا نعرف إصابتهم بالفيروس، موضحة أن فيروس سى أصبح له علاج حاليا يحقق الشفاء التام، خلال 12 أسبوع، ونطالب بالمشاركة فى المسح للاطمئنان على صحتك وعدم إصابتك بالفيروس، مؤكدة أن العلاج يحقق نسب شفاء تفوق الــ98%.