ضبط 4 عاطلين أثناء تنقيبهم على الآثار فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بالمنوفية ،من ضبط 4 عاطلين وذلك أثناء تنقيبهم على الآثار بقرية هيت ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواءأحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من أهالى قرية هيت – دائرة المركز بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بذات الناحية .
بالإنتقال والفحص تبين قيام " ث .م .م " 43 عاما مزارع ومقيم قرية هيت دائرة المركز بالحفر داخل منزله عبارة عن حفرة بعمق 10 متر × 1.50 متر تقرييا وبرفقته كل من " ـ م .ر .س .ا " 25 عاما عامل ومقيم قرية مسيرة كفر الشيخ ، " و .م .ع ." 34 عاما عامل . " ط .س .م " 27 عاما عامل ومقيمان كفر فيشا، دائرة المركز،" ا .ر ." 25 عاما عامل دهان ومقيم فيشا الصغرى دائرة مركز الباجور وبحوزتهم بعض أدوات الحفر و بمواجهة المذكورين إعترفوا بارتكابهم الواقعة ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8564 جنح مركز منوف لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة
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