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ضبط 4 عاطلين أثناء تنقيبهم على الآثار فى المنوفية

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:17 ص
ضبط 4 عاطلين أثناء تنقيبهم على الآثار فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بالمنوفية ،من ضبط 4 عاطلين وذلك أثناء تنقيبهم على الآثار بقرية هيت ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواءأحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من  أهالى قرية هيت – دائرة المركز بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار  بأحد المنازل بذات الناحية .
 بالإنتقال والفحص تبين قيام " ث .م .م " 43 عاما مزارع ومقيم قرية هيت دائرة المركز بالحفر داخل منزله عبارة عن حفرة بعمق 10 متر × 1.50 متر تقرييا  وبرفقته كل من " ـ م .ر .س .ا  " 25 عاما عامل ومقيم قرية مسيرة كفر الشيخ ، " و .م .ع ." 34 عاما عامل . "  ط .س .م "  27 عاما عامل ومقيمان كفر فيشا، دائرة المركز،"  ا .ر ."  25 عاما  عامل دهان  ومقيم فيشا الصغرى دائرة مركز الباجور  وبحوزتهم بعض أدوات الحفر و بمواجهة  المذكورين إعترفوا بارتكابهم الواقعة ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8564  جنح مركز منوف  لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة
 
 
 

 


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