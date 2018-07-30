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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:46 م
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ضبط مصنع مخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات فى حملة تموينية بالإسكندرية

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:14 م
ضبط مصنع مخصبات زراعية غير مطابقة للمواصفات فى حملة تموينية بالإسكندرية أسمدة - أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية  بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير الأمن مدير مباحث الإسكندرية حملة تموينية مكبرة على الأسواق .

وأسفرت الحملة عن ضبط "ح س ح" 30 سنة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بدائرة قسم شرطة برج العرب، لحيازته كميات من عبوات المخصبات الزراعية بدون الحصول على التراخيص اللازمة،  وضبط 2.787 طن من المخصبات غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها عنوان المصنع، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال السلع غير الصالحة، تم ضبط "ى ا م" 40 سنة بائع سلع غذائية بدائرة قسم الجمرك، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، لحيازته وعرضه للبيع "1159" عبوة من الحلوى  منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "و ج ى" 43 سنة المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم المجمدة  بدائرة قسم العطارين بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "، لحيازته وعرضه للبيع "70 كجم من اللحوم المجمدة "كلاوى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ه ا ع" 21 سنة المدير المسئول عن محل نظارات بدائرة قسم برج العرب، لحيازته وعرضه للبيع "215" عدسة نظارة طبية جميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى، تم ضبط 2  قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، وفي مجال استخدام أوراق مطبوعة فى تعبئة المواد الغذائية، وتم ضبط 2 قضية استخدام أوراق مطبوعات فى تعبئة المواد الغذائية.

وفي مجال استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية فى غير الغرض، تم ضبط  2 قضية استخدام فى غير الغرض المخصص له، وتم ضبط  8  قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط  7  قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.


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