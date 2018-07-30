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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:10 م
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جامعة بنها تحقق قفزة فى التصنيف عالمياً وأفريقياً وعربياً

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:19 م
جامعة بنها تحقق قفزة فى التصنيف عالمياً وأفريقياً وعربياً رئيس جامعة بنها
القليوبية- إبراهيم سالم
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قدم مجلس جامعة بنها الشكر خلال اجتماعه، مساء اليوم، للعاملين بالجامعة وفريق تكنولوجيا المعلومات للجهود التى بذلت لتحقيق مكانة متميزة لجامعة بنها على المستويات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى مؤسسات التعليم فى مصر وعددها 63 مؤسسة تخضع للتقييمات العالمية، حيث احتلت جامعة بنها المركز السادس بين الجامعات المصريه وفقاً لتصنيف ويبروميتركس الإسبانى.
 
كما احتلت جامعة بنها المركز رقم 1759 على مستوى العالم بين أكثر من 27 ألف جامعة، واحتلت المركز 25 على مستوى أفريقيا من بين 1687 جامعة أفريقيه، وعلى المستوى العربى تحتل جامعه بنها المركز 18 من بين 1135 جامعة عربية.
 
وقال الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة، إن هذا التقدم الذى حققته الجامعة جاء نتيجة تضافر جهود وجميع العاملين بالجامعه من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بمختلف المستويات.
 
وأضاف، أن قيادة جامعة بنها نجحت فى تحفيز العاملين لتحقيق العديد من الانجازات على مدار العامين الماضيين بما أتاح للجامعة أن تعقد العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجامعات العالميه الكبري، بما أدى لزيادة أعداد الباحثين المبعوثين من الجامعة إلى عدد كبير من الجامعات العالمية للحصول على شهادات الدكتوراه والدراسة فى ما بعد الدكتوراة.
 
وتابع، أن الجامعة قفزت نحو 43 مركزاً على المستوي العالمي فى 6 شهور فقط.
 
 
 
 

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