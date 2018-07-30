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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:05 ص
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تعرف على تشريعات أقرها البرلمان لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:00 ص
تعرف على تشريعات أقرها البرلمان لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن مجلس النواب أرشيفية
كتبت نورا فخرى
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شهد دور الأنعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إقرار عدد من التشريعات الهامة في مجال الحفاظ علي الأمن وحماية مقدرات الوطن لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، سواء مقدمة من الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب.

ويأتي في مقدمة القوانين التى أقرها المجلس في إطار دوره التشريعي لمواجهة الإرهاب، مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف،  ويتضمن 20 مادة، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وينص على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.

وفيما يتعلق بمجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مشروع قانون المقدم من عشر أعضاء المجلس بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 


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