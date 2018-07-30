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انطلاق حملة المليون شجرة فى روض الفرج بحضور نائب المحافظ

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:35 ص
انطلاق حملة المليون شجرة فى روض الفرج بحضور نائب المحافظ انطلاق حملة المليون شجرة بروض الفرج
كتب سيد الخلفاوى
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شارك اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، فى زراعة ألف شجرة مثمرة بحى روض الفرج، ضمن حملة زراعة مليون شجرة مثمرة.

وتمت زراعة الأشجار بعدة مناطق بروض الفرج، منها مركز شباب روض الفرج ومدرسة وكنيسة، بمشاركة المهندس السيد على خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور حسام فودة عضو الهيئة لائتلاف حب الوطن، ورئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وعدد من أعضاء المجلس المصرى.

وقال نائب المحافظ إن الحملة مستمرة لزراعة الأشجار المثمرة "الليمون والموالح" فى جميع أحياء المنطقة الشمالية والغربية، بالتعاون مع نقابة الزراعيين وائتلاف حب الوطن.

كانت الحملة قد انطلقت فى حى مصر القديمة ثم فى منطقة إمبابة فى الجيزة، ثم فى حى روض الفرج.

 

 


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الاشجار

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