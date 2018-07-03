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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:55 ص
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غضب على مواقع التواصل الاجتماعى بعد التقاط أمريكية صورا مع زرافة نافقة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:51 ص
غضب على مواقع التواصل الاجتماعى بعد التقاط أمريكية صورا مع زرافة نافقة زرافه -صورة أرشيفية
رويترز
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أثارت صور صيادة من ولاية كنتاكى الأمريكية مع زرافة سوداء نافقة كانت قد اصطادتها فى جنوب أفريقيا رد فعل غاضبا على الإنترنت بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعى.

وعبر آلاف من مستخدمى تويتر عن غضبهم من تيس تومسون تال (37 عاما) لقتلها الزرافة فى رحلة صيد الصيف الماضى.

وذكرت صحيفة (يو.إس.إيه توداى) أن تالي كتبت في رسالة تم حذفها من على فيسبوك "تحقق اليوم دعائى وتحول حلم حياتى إلى واقع! رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها لفترة".

وجاء في الرسالة أن عمر الزرافة أكثر من 18 عاما ووزنها حوالى 1815 كيلوجراما. وعمر الزرافة عادة 25 عاما وفقا لناشونال جيوجرافيك، ولم تفلح محاولات الاتصال بتالى للتعليق.

ولم تنتشر الصور إلا مؤخرا بعد أن أعاد موقع أفريكلاندبوست نشرها على تويتر الشهر الماضى. وسرعان ما انتشرت الإدانات على الإنترنت.

ودافعت تالي عن نفسها فى رسالة بالبريد الإلكترونى أرسلتها لقناة فوكس نيوز ونشرتها القناة على موقعها الإلكترونى قائلة إن الزرافة لم تكن من الأنواع المصنفة كأنواع نادرة فى جنوب أفريقيا.

 


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