رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفى التخصصى ويثمن جهود القائمين عليها (صور)

كتب لؤى على

أشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود التي يبذلها قطاع الطب بجامعة الأزهر، مؤكدا أن ما يقدمه القطاع من خدمات طبية متميزة للمجتمع داخليا وخارجيا سيسجلها التاريخ بحروف من نور.

وثمن المحرصاوى - خلال زيارته التفقدية لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي مساء الْيَوْمَ - جهود القائمين على المستشفى التخصصي.

والتقى على هامش زيارته - الخبراء الأجانب من إنجلترا وإسبانيا الذين حضروا للمشاركة في المؤتمر الدولى الثانى لقسم جراحة الأطفال والذى ينطلق الخميس القادم، تحت عنوان "الجديد والحديث فى مجال مجال جراحات المناظير للأطفال" برئاسة الدكتور سليمان محمد سليمان، رئيس قسم جراحة الأطفال ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ جراحة الأطفال السكرتير العام للمؤتمر.

وأكد المحرصاوى حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، على تخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال علاج غير القادرين وتضميد جراحهم.

جدير بالذكر، أنه قد تم إجراء 12 عملية جراحية من العمليات المعقدة لأطفال مصر بالمجان الْيَوْمَ على يد الخبراء الأجانب بغرف عمليات مستشفى جامعة الأزهر التخصصى، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر.