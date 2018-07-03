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تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة أقراص مخدرة وهيروين بالمعصرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:39 ص
تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة أقراص مخدرة وهيروين بالمعصرة مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات محكمة حلوان، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة أقراص مخدرة وكمية من مخدر الهيروين وطبنجة صوت.
 
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، بإشراف المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، مفادها أن "ا.م" 28 سنة عاطل يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامى.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب كريم محمد عبد العاطى الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته 4000 قرص مخدر، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جراما، وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالى 13000 جنيه وهاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، فتحرر المحضر اللازم وأخطر العميد دكتور حسام أبو زيد، مأمور القسم، النيابة العامة، التى أمرت بحبسه أربعة أيام جددها اليوم قاضى المعارضات 15 يوما.
 
 

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